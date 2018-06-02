Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayla yasaklarının kaldırılacağını müjdelemesinin ardından terör olayları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir süredir uygulanan yasaklar da sona erdi.

Hayvan yetiştiricileri, güvenlik sebebiyle gidemedikleri, terör operasyonları ile huzurun tesis edildiği yaylalara uzun bir aranın ardından tekrar kavuştu.

FARAŞİN TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bu yaylalardan biri de Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası.

Bölgedeki terör olayları nedeniyle uzun yıllar hayvancılığa kapatılan Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası'nda, güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları sonrası huzur hakim oldu.

Yasağın kalkmasıyla hayvanlarıyla yaylaya çıkan besiciler, doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunan, temiz havası ve geniş otlaklarda hayvanlarının bakımını yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

300 KOYUN PROJESİNİN MUTLULUĞU

Koyun ve kuzu seslerinin kuş cıvıltılarına karıştığı yaylaya çıkan Şırnaklı besiciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "300 koyun projesi"nin de uygulanmasıyla çifte sevinç yaşadı.

Faraşin Yaylası'nda huzur hakim VİDEO

YAYLALAR, MERALAR HALKA AÇILDI

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör operasyonlarda sağlanan başarının ardından kapalı olan yaylaları, meraları halkın hizmetine açtıklarını söyledi.

"Daha önce kapalı olan yayla ve meralardan vatandaşlarımız hayvanlarını otlatmak için istifade edebilecekler" diyen Aktaş, yaylaların terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için kullanıma kapatıldığını hatırlattı.

Aktaş, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarının ardından yaylalarımızı tekrar vatandaşımızın hizmetine sunduk." dedi.

HALK MUTLU

Faraşin Yaylası'na gelen 3 çocuk babası Arif Burak (78), ailece hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

Burak, bu yıl yasağın sona ermesiyle yeniden hayvanları ile Faraşin Yaylası'na geldiklerini aktardı.

Burak, yaz aylarında yaylanın nimetlerinden faydalandıklarını belirterek, elektrik, iletişim ve yol sıkıntısının da giderilmesini yetkililerden beklediklerini kaydetti.

Hacı Mehmet Encü (82), yaylaların tekrar kullanıma açılmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

"BURASI BİZİM İÇİN BİR NİMET"

Saniye Enç de 100 ailenin hayvanları ile yaylaya ulaştığını, göçerlerin de gelmeye devam ettiğini söyledi.

Gelen her ailenin 400-500 civarında hayvana sahip olduğunu anlatan Enç, "Burası bizim için bir nimet. Yaz ayları sıcak olduğu için yayla daha serin oluyor. Otlak alanları daha çok ve hayvancılık için müsait bir bölge. Daha önce çıkamıyorduk ama devlet bu yıl izin verdi, çıktık." sözlerine yer verdi.

Enç, şartlar uygun olursa kış mevsiminde de yaylada kalmak istediklerini aktararak, "Fakat yol ve iletişim sıkıntımız var. Yayların tekrar vatandaşlara açılması çok iyi oldu." diye konuştu.