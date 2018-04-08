taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

FARC'tan Kolombiya hükümetine 250 kilo altın

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) elindeki altınlardan 100 kilogramlık kısmını daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere resmi makamlara teslim etti.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 08:54..
  1. Haberler
  2. Dünya

QWEQ

Hükümetle barış yaparak silah bırakan ve siyasete giren FARC, barış anlaşması uyarınca elindeki mal varlığını teslim etmeyi sürdürüyor.

256 KİLO ALTIN TESLİME EDİLDİ

Örgütün eski yöneticilerinden Pastor Alape, yaptığı açıklamada, 100 bin 166 gram daha altının çatışmanın kurbanları yararına kullanılmak üzere Özel Varlık Topluluğunun Cauca yönetim bölgesindeki merkezine teslim edildiğini duyurdu. 20 Mart’ta yapılan 19 kiloluk bir önceki teslimat ile 156 kiloyu bulan altın miktarı, son teslimatla birlikte 256 kiloya ulaşmış oldu.

FARC'IN DEV MAL VARLIĞI

FARC, 320 milyon doları aşan mal varlığı listesini geçen yıl ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı.

Tutarı 150 milyon doları bulan taşınmazların yanı sıra 330 kilogram altının yer aldığı listede "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas" ve mutfak eşyalarının da bulunması ülkede tartışma konusu olmuştu. 

FARC'a, bu listeyle "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirileri yöneltilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.
Hollanda'da 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği
Milli Görüş teşkilatları, Müslümanlara karşı ön yargıları gidermek için 23 farklı noktada gül dağıtarak İslam'ı anlattı.
Umursamaz şoför 2 kazaya neden oldu
Çin'de sapağı kaçıran şoför trafiği birbirine kattı.
Piramitlerin sırrı keşfedildi
Mısır'da bulunan ve yapımına uzaylıların da el attığı iddia edilen piramitlerin gizemi 3 bin yıllık bir günlüğün bulunmasıyla çözüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

62
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

128
Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

25
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

104
Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

70
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

49
Barcelona La Liga'da Sociedad'ın rekorunu egale etti

Barcelona La Liga'da Sociedad'ın rekorunu egale etti

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM