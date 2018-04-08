FARC'tan Kolombiya hükümetine 250 kilo altın

Hükümetle barış yaparak silah bırakan ve siyasete giren FARC, barış anlaşması uyarınca elindeki mal varlığını teslim etmeyi sürdürüyor.

256 KİLO ALTIN TESLİME EDİLDİ

Örgütün eski yöneticilerinden Pastor Alape, yaptığı açıklamada, 100 bin 166 gram daha altının çatışmanın kurbanları yararına kullanılmak üzere Özel Varlık Topluluğunun Cauca yönetim bölgesindeki merkezine teslim edildiğini duyurdu. 20 Mart’ta yapılan 19 kiloluk bir önceki teslimat ile 156 kiloyu bulan altın miktarı, son teslimatla birlikte 256 kiloya ulaşmış oldu.

FARC'IN DEV MAL VARLIĞI

FARC, 320 milyon doları aşan mal varlığı listesini geçen yıl ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı.





Tutarı 150 milyon doları bulan taşınmazların yanı sıra 330 kilogram altının yer aldığı listede "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas" ve mutfak eşyalarının da bulunması ülkede tartışma konusu olmuştu.





FARC'a, bu listeyle "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirileri yöneltilmişti.