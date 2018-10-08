Fark yaratan lise SERÇEV dünya birincisi seçildi

6 Ekim Dünya Serebral Palsi (SP) Günü (World Cerebral Palsy Day) kapsamında her yıl dünyanın birçok ülkesinden bu alanda geliştirilen projeler değerlendirilerek "yılın en iyileri başlıkları" altında ödüller veriliyor.

EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ

Avustralya'da bu yıl düzenlenen 2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri'nde 75 farklı ülkeden projeler sunuldu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı SERÇEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eğitim alanında 2018 yılının en iyi projesi ödülü verildi.

LİSENİN FARK YARATAN EĞİTİMİ

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programları, bireysel özellikler dikkate alınarak işlevsel modüler programlar şeklinde hazırlandı. 200 serebral palsili ve 200 normal gelişim gösteren öğrenci kapasiteli okulda ortak alanda çapraz kaynaştırma eğitimi veriliyor.

Radyo-televizyon, bilişim teknolojileri, tarım (seracılık) bölümlerinde eğitim verilen lisede 32 sınıf, 11 atölye, 2 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane,1 veli bekleme odası, 1 spor salonu, 1 konferans salonu, Yaşayarak Öğrenme Evi ve 8 sera alanı bulunuyor.

Okulun, tüm mekansal detayları ve bilişim ürünleri serebral palsili bireyler için özel seçildi ve tasarlandı.