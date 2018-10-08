taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1579
Euro
7.07335
Altın
1194.195
Borsa
95109.55
Gram Altın
236.784

Fark yaratan lise SERÇEV dünya birincisi seçildi

SERÇEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri'nde eğitim alanında 75 ülke arasında 2018 yılının en iyi projesi ödülünü aldı

AA | 08.10.2018 - 12:38..
  1. Haberler
  2. Eğitim

6 Ekim Dünya Serebral Palsi (SP) Günü (World Cerebral Palsy Day) kapsamında her yıl dünyanın birçok ülkesinden bu alanda geliştirilen projeler değerlendirilerek "yılın en iyileri başlıkları" altında ödüller veriliyor.

EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ

Avustralya'da bu yıl düzenlenen 2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri'nde 75 farklı ülkeden projeler sunuldu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı SERÇEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eğitim alanında 2018 yılının en iyi projesi ödülü verildi.

Fark yaratan lise SERÇEV dünya birincisi seçildi

LİSENİN FARK YARATAN EĞİTİMİ

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programları, bireysel özellikler dikkate alınarak işlevsel modüler programlar şeklinde hazırlandı. 200 serebral palsili ve 200 normal gelişim gösteren öğrenci kapasiteli okulda ortak alanda çapraz kaynaştırma eğitimi veriliyor.

Radyo-televizyon, bilişim teknolojileri, tarım (seracılık) bölümlerinde eğitim verilen lisede 32 sınıf, 11 atölye, 2 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane,1 veli bekleme odası, 1 spor salonu, 1 konferans salonu, Yaşayarak Öğrenme Evi ve 8 sera alanı bulunuyor.

Okulun, tüm mekansal detayları ve bilişim ürünleri serebral palsili bireyler için özel seçildi ve tasarlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

96
Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

271
Atak helikopterinin daha iyisi yolda

Atak helikopterinin daha iyisi yolda

56
İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

87
CHP'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan isimler

CHP'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan isimler

130
CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

152
Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM