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Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

Balıkesir'de öğrencilerin çeşitli malzemelerden yaptıkları resimler oldukça ilgi çekici.

AA | 04.04.2018 - 15:36..
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Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından desteklenen, Edremit Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde izlenime sunulan tasarım sergisinde 16 öğrencinin soğan ve çekirdek kabuğu, marşmelov, kalemtıraş talaşı, kırık cam ve kum boncuk gibi ürün ve malzemeleri kullanarak yaptığı çizim tasarımlar beğeni topladı.

Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

"ÖĞRENCİLERİMİZ HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRDİLER"

Serginin öncülüğünü yapan öğretim görevlisi Sibel Bayar, "Buna biz stilistlik diyoruz. Bu aşamada tasarımlarını kağıt üzerinde giydirip ardından Modelistlik olarak tanımladığımız kalıp bölümüne geçip sonra giysiye dönüştürülüyor.

Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

Bu sergide biz ilk aşamasındayız ama biraz hayal gücümüzü zorlayarak çalıştık bu aşamada. Örneğin soğan kabuğundan kıyafet tasarladık. Bunun giyilebilirliği olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama sonuçta hayal gücü serbest, her şeye açık diye düşünüyoruz.

Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

Mankenlerimiz üzerinde de tasarladık. Bunda da değişik bakış açılarından bakmaya çalıştık kıyafetlerimize. Öğrencilerimiz hayal güçlerini kullanarak bulduğu materyallerle değişik tasarımlar yapmaya çalıştılar."

Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

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