Farklı malzemelerden yapılan resim sergisi

Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından desteklenen, Edremit Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde izlenime sunulan tasarım sergisinde 16 öğrencinin soğan ve çekirdek kabuğu, marşmelov, kalemtıraş talaşı, kırık cam ve kum boncuk gibi ürün ve malzemeleri kullanarak yaptığı çizim tasarımlar beğeni topladı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRDİLER"

Serginin öncülüğünü yapan öğretim görevlisi Sibel Bayar, "Buna biz stilistlik diyoruz. Bu aşamada tasarımlarını kağıt üzerinde giydirip ardından Modelistlik olarak tanımladığımız kalıp bölümüne geçip sonra giysiye dönüştürülüyor.





Bu sergide biz ilk aşamasındayız ama biraz hayal gücümüzü zorlayarak çalıştık bu aşamada. Örneğin soğan kabuğundan kıyafet tasarladık. Bunun giyilebilirliği olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama sonuçta hayal gücü serbest, her şeye açık diye düşünüyoruz.





Mankenlerimiz üzerinde de tasarladık. Bunda da değişik bakış açılarından bakmaya çalıştık kıyafetlerimize. Öğrencilerimiz hayal güçlerini kullanarak bulduğu materyallerle değişik tasarımlar yapmaya çalıştılar."