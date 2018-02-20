Faruk Öndağ'ın 'Çuvallama Sanatı' kitabı raflarda

Kitap, hayatta başarıyı yakalamak ve hedeflerimize ulaşmakta bize epey yardımcı olacaktır. Yeter ki biz yürüdüğümüz yoldan en küçük bir yanlışta vazgeçmeyelim. Bu kitapta, hayatta ciddi başarılar elde etmiş, mevki ve makam sahibi olmuş, liderlik yapan, yerine göre inanılmaz paralar kazanmış onlarca insanın hatırası da yer alıyor.

Şu anda zirvede olan bu insanların, geçmişte nasıl saçma sapan hatalar yaptıklarını, hayatlarının bir dönemlerinde nasıl da çuvalladıklarını görerek bol bol gülümseyeceksiniz. Başarılı olmak istiyorsanız, çuvallamaktan korkmayın!

Yazar: Faruk Öndağ

Yayınevi: Timaş Yayınları

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Syf: 192

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