Ağaçlar gizlice konuşuyor, ticaret yapıyor ve hatta savaşıyor

Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor

1 Fas kıyılarında 45 kaçak göçmen cesedi bulundu Fas'tan yasadışı yollardan İspanya'ya ulaşmaya çalışırken denizde boğularak hayatını kaybeden 45 göçmenin cesedine ulaşıldı

2 Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü Kız kaçırma sonrası oluşan husumeti sonlandırmak için bir araya gelen iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

3 Barzani yemin töreni için Ankara'ya gelecek IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılmak için Ankara'ya geleceği belirtildi.

4 Tüm dişlerini kaybeden kadın için bakanlık devreye girdi Antalya'da beyaz dişlere sahip olmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilmek zorunda kalınan Sunay Öztürk'ün yardımına Sağlık Bakanlığı koştu.

5 Ziynet’ten konser öncesi hacamatı Şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün sabahın erken saatlerinde spor yaparken objektiflere yansıdı.

6 Çok oturmak erken ölüm riskini artırıyor Amerika'da gerçekleştirilen bir araştırma, çok oturmanın, egzersiz yapılıyor olsa bile 13 hastalıktan ölüm riskini arttırdığını gözler önüne serdi.