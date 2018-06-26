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Faslı hattatın Erdoğan sevinci

Türkiye'deki seçim sonucu Erdoğan'ın kazandığı zaferle mutlu olan hattat Ömer el-Hadi, Erdoğan'ın portresini keçi derisi üzerine çizdi.

AA | 26.06.2018 - 08:04..
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Faslı hat sanatçısı Ömer el-Hadi, Türkiye'deki seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini deri cilt üzerine işleyerek ifade etti.

Faslı hattatın Erdoğan sevinci


AA muhabirine konuşan Hadi, dün Türkiye'de yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasından çok mutlu olduğunu ve bunu sanatıyla kalıcı hale getirmek istediğini belirtti.

Başkent Rabat’ın kuzeydoğusunda yer alan Kenitra kentinde yaşayan Hadi, Erdoğan'ın portresini 70 santimetre uzunluğunda 40 santimetre genişliğinde keçi derisi üzerine resmettiğini söyledi.

"EN BÜYÜK İSTEĞİM BU RESMİ ONA ULAŞTIRABİLMEK"

Hadi, "Çok sevdiğim Erdoğan'ın zaferini duyduktan hemen sonra bu tarihi anı kaydetmek istedim. En büyük isteğim Erdoğan'ı çizdiğim bu ilk resmimi ona ulaştırabilmek." dedi.

Faslı hattatın Erdoğan sevinci

"ÜMMETİN DUASI SENİNLE"

Erdoğan'ın portresinin altına yazdığı yazıda tebriklerini sunan Faslı hattat, "Halktan gücünü alan ve fakir fukaranın yanında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, ümmetin duası seninle." ifadelerine yer verdi.

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