Fas'ta 9 çocuğu olan adam kısır çıktı

Sidi Slimane şehrinde yaşayan profesör olan adam, bir gün çektiği ağrılar yüzünden ürolojiye kontrole gitti.

9 ÇOCUĞU OLAN ADAM KISIR ÇIKTI

Sağ testisinde küçük bir kist olan adama, doktoru birkaç test yaptırmasını söyledi. Test sonuçları profesöre hayatının şokunu yaşattı. 50 yaşında ve 9 çocuğu olan Faslı adamın doğuştan kısır olduğu ortaya çıktı. 35 yıllık mutlu bir evliliği olan adam sonuçları görünce şoka girdi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Fas'ın Al Massae gazetesinin haberine göre, adam ürologundan duyduğu acı haber sonrası hemen eşine boşanma davası açmadı. Önce 9 çocuğunun babasını araştırmaya başlayan adam, hiçbir çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi. Daha sonra da karısına boşanma ve zina suçlamasıyla dava açtı. Adam hem boşanmayı hem de 9 çocuğun tümünün reddedilmesini talep etti. Bu talebin ardından mahkeme adamın test sonuçlarını inceledi ve iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı.