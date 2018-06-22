Fas'ta insan ticaretinin engellenmesi için komite kurulacak

İnsan tacirlerinin kurbanlarının en çok kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çeken hükümet sözcüsü Halfi, kadınların fuhuş çetelerine, çocukların ise en çok organ mafyasına satıldıklarını kaydetti.

ZORLA ÇALIŞTIRMALARLA DA MÜCADELE EDİLECEK

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, "Hükümet, insan ticareti ile mücadele için Adalet Bakanlığı nezdinde görev yapacak 'İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Komitesi'nin kurulmasını onayladı." dedi.

Komitenin, 2016'da imzalanan İnsan Ticareti ile Mücadele Yasası'nın bir parçası olduğunu belirten Halfi, "Bu komite, insan ticareti, insan kaçakçılığı, insanların zorla çalıştırması ve sömürülmesi gibi pek çok alanda faaliyet gösterecek." ifadelerini kullandı.