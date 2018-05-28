Fas'ta İsrail protestosu

Fas genelinde faaliyet gösteren "Filistin Halkına Destek Veren Örgütler Koordinasyonu"nun çağrısı üzerine Tanca kent meydanında toplanan yüzlerce kişi, Filistin'deki tutumlarından dolayı İsrail ve ABD'yi protesto etti.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK

Filistin bayrakları ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek veren mesajların yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Filistin Mücadelesini Destekleme Derneği yetkilisi Muhammed Bubekir, burada yaptığı konuşmada, Fas halkının Filistin davasına verdiği desteğin en güzel kanıtının düzenledikleri bu gösteriler olduğunu söyledi.

"DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Fas halkının Filistin meselesi söz konusu olunca ayrılıkları bir kenara bırakarak Filistin'e destek olmak için birleştiğini vurgulayan Bubekir, "Siyonist düşmana yönelik her türlü mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"İSRAİL'LE KURULAN HER İLİŞKİNİN SUÇ KABUL EDİLMESİ KANUNU"

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başladığı 30 Mart'tan bu yana Filistin'e destek için başta gösteriler olmak üzere çok sayıda etkinliğe sahne olan Fas'ta, önceki gün de Filistin Halkına Destek Veren Örgütler Koordinasyonu "İsrail'le her tür seviyeden ilişki kurmanın suç kabul edilmesine" dair kanun çıkarılmasını istemişti.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu çok sayıda Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli yaralanmıştı.