75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 75'si düzenlenen, yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerine verildi.
FATİH AKIN, ALTIN KÜRE ALDI
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Beverly Hills'te, Seth Meyers’in sunuculuğunu yaptığı 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde Almanya'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Fatih Akın da ödül aldı.
PKK uzantılı teröristlerin sözde mücadelesini dünyaya aktarmaya hazırlanan Fatih Akın "In The Fade" filmiyle, "En İyi Yabancı Film" dalında ödüle sahip oldu.
Fatih Akın'dan YPG filmi
HOLLYWOOD PROTESTOSU
Öte yandan ödül töreninde Hollwyood taviz skandallarına karşı yapılan eylem damga vurdu. Ünlü oyuncular siyah giyinerek protesto tacizleri protesto ederken yakalarına da Time's Up (Vakti geldi!) yazan rozetler taktılar. "Time's Up" Twitter'da da gündem olarak dünya listesine girdi.
ÖDÜLLER
En iyi komedi oyuncusu: James Franco
En iyi yardımcı oyuncu (dizi) Alexander Skarsgard
En iyi drama: The Handmaid's Tale
Drama kategorisinde en iyi erkek oyuncu: Sterling K. Brown
Drama kategorisinde en iyi kadın oyuncu: Elisabeth Moss
En iyi yardımcı oyuncu (sinema filmi) Sam Rockwell
En iyi performans: Nicole Kidman
Kısa Dizi kategorisinde en iyi oyuncu: Ewan McGregor
En iyi performans yardımcı oyuncu (sinema filmi): Allison Janney