Demir Kilise açılışını Erdoğan ve Borissov yaptı

1 Altın Küre'de protesto Bu yıl 75'si düzenlenen, yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu

2 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın 75. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe), "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

3 Alp Nevruz'un aşk trafiği yapımcıları kızdırdı Oyuncu Alp Navruz'a aşk trafiği yüzünden yapımcıdan uyarı geldi.

4 İran'da çocuklar sokağa sürüldü Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde desteklenen olayların yatışması üzerine, şimdi de çocukları üzerinden olaylar körüklendi.

5 Ziynet Sali evleniyor Eski kaleci Tolga Temiz, üç aydır birlikte olduğu Ziynet Sali’ye evlenme teklif etti.

6 Celal Şengör eleştirilere cevap verdi Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirten Celal Şengör, yapılanın ahlaksızlık olduğunu söyledi.