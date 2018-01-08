taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7386
EURO
4,4983
ALTIN
158,72
PETR
67,7300

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın 75. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe), "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 75'si düzenlenen, yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerine verildi.

FATİH AKIN, ALTIN KÜRE ALDI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Beverly Hills'te, Seth Meyers’in sunuculuğunu yaptığı 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde Almanya'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Fatih Akın da ödül aldı.

PKK uzantılı teröristlerin sözde mücadelesini dünyaya aktarmaya hazırlanan Fatih Akın "In The Fade" filmiyle, "En İyi Yabancı Film" dalında ödüle sahip oldu.

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Fatih Akın'dan YPG filmi

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

HOLLYWOOD PROTESTOSU

Öte yandan ödül töreninde Hollwyood taviz skandallarına karşı yapılan eylem damga vurdu. Ünlü oyuncular siyah giyinerek protesto tacizleri protesto ederken yakalarına da Time's Up (Vakti geldi!) yazan rozetler taktılar. "Time's Up" Twitter'da da gündem olarak dünya listesine girdi.

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

ÖDÜLLER

En iyi komedi oyuncusu: James Franco

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi yardımcı oyuncu (dizi) Alexander Skarsgard

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi drama: The Handmaid's Tale

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Drama kategorisinde en iyi erkek oyuncu: Sterling K. Brown

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Drama kategorisinde en iyi kadın oyuncu: Elisabeth Moss

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi yardımcı oyuncu (sinema filmi) Sam Rockwell

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi performans: Nicole Kidman

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Kısa Dizi kategorisinde en iyi oyuncu: Ewan McGregor

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi performans yardımcı oyuncu (sinema filmi): Allison Janney

İlginizi Çekebilir
İran'da çocuklar sokağa sürüldü
Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde desteklenen olayların yatışması üzerine, şimdi de çocukları üzerinden olaylar körüklendi.
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu
Sandık başına giden KKTC'de sonuçlar belli oldu. Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 35'ini alarak seçime damga vurdu.
Juncker: Türkiye AB konusunda yardım ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB hakkındaki yorumları sonrası konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, "Türkiye yeniden AB’ye yakınlaşmak isterse yardım ederiz" dedi.
Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düşürüldü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ablukası altında bulunan Yemen'de savaş uçağı düşürüldü. 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Ünal attı Villarreal fırsat kaçırdı

Enes Ünal attı Villarreal fırsat kaçırdı

5
ABD Sudan'ı kaygı duyulan ülkeler listesine ekledi

ABD Sudan'ı kaygı duyulan ülkeler listesine ekledi

87
Cem Özdemir Almanya siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir Almanya siyasetinden siliniyor

64
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

6
Burcu Esmersoy'un davası düştü

Burcu Esmersoy'un davası düştü

10
Juncker: Türkiye AB konusunda yardım ederiz

Juncker: Türkiye AB konusunda yardım ederiz

44
Konya'da 5 kişinin katili tutuklandı

Konya'da 5 kişinin katili tutuklandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM