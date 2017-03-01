Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Ajans 17'ye katılan Mustafa Demir, anayasa değişikliği referandumunda "evet" çıkması ve başkanlık sistemine geçilmesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ne olacağına dair bu sistemin gerekli olduğunu belirtti.

Fatih Belediye Başkanı'ndan başkanlık sistemi yorumu

"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ERDOĞAN SONRASI İÇİN LAZIM"

Demir, konuyla ilgili özetle şu açıklamalarda bulundu:

"Kendi ilçemizde de vatandaşlara arasında kararsızlar var. Ancak akıllardaki soru işaretleri giderek netleşiyor. Erdoğan'dan sonra ne olur sorusuyla karşılaşıyoruz. Sistem değişikliği, Erdoğan sonrası için lazım. Sistemi bir kişi üzerine bina etmek yanlış olur. Değişiklikle kişiler değil istikrar esas olacak. Milletin iradesinin yansıması için yeni sistem ideal."

"YENİ SİSTEMDE KOALİSYON DEĞİL UZLAŞI GEREKLİ"

"Artık koalisyonlar değil uzlaşı aranmalı. Yeni sistem, uzlaşıyı mecbur kılıyor. "Evet" çıkarsa uyum yasaları çıkacak. Seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değişmeli. Cumhurbaşkanı partili olduğunda işleyiş kolaylaşır. Cumhurbaşkanını hukuken yasama denetler. Cumhurbaşkanının halkla ilişkisini partisi kuracaktır."

"SEÇİLEN KİŞİ, HER KESİMİ KUCAKLAMAK ZORUNDA"

"AK Parti'den seçilip bağımsız hizmet normal değil. Yeni sistemde Cumhurbaşkanını siyaseten partisi denetler. Birinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı yüzde 50+1 oy almalı. Seçilen Cumhurbaşkanı toplumun her kesimini kucaklamak, yumuşak dil kullanmak zorunda. Genel olarak daha şimdiden üslup yumuşadı."

"VATANDAŞ, KOALİSYON DEĞİL İSTİKRAR İSTİYOR"

"İdare yetkisini bir kişiye veriyoruz. O da Cumhurbaşkanı. Millet oyunu kullanırken sarraf hassasiyetindedir."

"Ekonomi ve güvenlik açısından istikrar çok önemli. Vatandaş da koalisyon değil istikrar istiyor. Evet çıkarsa istikrarda sorun olmayacak. Azınlıkların da olduğu meclis'te temsiliyet sorunu yok. Hayır çıkarsa da şüphesiz dünyanın sonu olmaz. Kısa süreli de olsa sıkıntılar yaşanır ama su akar, yolunu bulur.