Fatih Dönmez kimdir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve 2005'te e-MBA sertifika programını bitirdi. Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.

FATİH DÖNMEZ KİMDİR

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Dönmez, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dönmez, özel sektörde başladığı iş hayatını 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleriyle sürdürdü.

