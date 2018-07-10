taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,6730
EURO
5,4891
ALTIN
188,98
PETR
78,5200

Fatih Dönmez kimdir

Geçtiğimiz dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Fatih Dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Enerji Bakanı olarak atandı.

AA | 10.07.2018 - 08:52..
  1. Haberler
  2. Gündem

23423

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve 2005'te e-MBA sertifika programını bitirdi. Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.

FATİH DÖNMEZ KİMDİR

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Dönmez, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dönmez, özel sektörde başladığı iş hayatını 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleriyle sürdürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

57
Yeni sistemin 3 KHK'sı

Yeni sistemin 3 KHK'sı

28
Yeni kabinede yer almayan isimler

Yeni kabinede yer almayan isimler

65
Tarihin en genç kabinesi

Tarihin en genç kabinesi

59
Orgeneral Ümit Dündar kimdir

Orgeneral Ümit Dündar kimdir

45
Orgeneral Yaşar Güler kimdir

Orgeneral Yaşar Güler kimdir

34
Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM