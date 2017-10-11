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Fatih Portakal: AKP'nin attığı her adımı sorgular oldum

FOX TV Ana Haber'de Portakal, imamlara evlendirme yetkisi verilmesiyle ilgili; "Bu adımın altında başka bir şey var mı?" dedi.

11.10.2017 - 20:39
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İlerleyen günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan "imamlara evlendirme yetkisi" verilmesini öngören yasa değişikliği hakkında Fatih Portakal da yorum yaptı.

"BANA HASTALIKLI DİYEBİLİRSİNİZ"

Portakal, haberle ilgili gelişmeleri sunduktan sonra şu yorumu yaptı; "Sorgulayan bir insanım özellikle iktidar beni çok ilgilendiriyor. Sorguladığım nokta şu: bu kanunun altında başka bir neden var mı? Güvenemediğim için soruyorum. Bunla ne yapmak istiyorlar. Ben ve benim gibi bir çok insanda öyle bir intiba bıraktılar ki atılan her adımda bir şey arar oldum. Bana hastalıklı kafa diyebilirsiniz."

Fatih Portakal: AKP'nin attığı her adımı sorgular oldum VİDEO

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