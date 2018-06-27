Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Brüksel hattında bir grup gencin köprü üzerinden, geçiş yapan trenlere ve tren yoluna taş atması sebebiyle 1 buçuk saat süre ile seferler durduruldu.

Afrin kahramanı İsmail Metin Temel Paşa'yı apoletlerini sökmekle tehdit eden Muharrem İnce'ye, Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı. Köylüler, 1 oyu İnce'ye verilen bir mesaj olarak yorumladı.

CHP'de değişim olması gerektiğini işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

1 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor Taşıma seçmenle miting yapan CHP, bu kez de Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için otobüsleri Ankara'ya sürdü.

4 Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz ile hastaneye giden Ali Gültekin, polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına not bıraktı.

5 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

6 ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü Thomson Reuters Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin 10. sırasında ABD yer aldı.