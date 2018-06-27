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Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

CHP'de değişim olması gerektiğini işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 07:02..
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Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi daha alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında kullandığı ifadelerle herkesi şaşkına çevirdi.

"Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir" diyen CHP Lideri, partisini başarılı bularak istifa etmeyeceğini belirtti.

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını değerlendirdi.

"ARTIK UMUT VERMİYORSUNUZ"

CHP Lideri'nin üst üste 9 seçim kaybettiğini belirten Portakal, "Artık umut vermiyorsunuz" dedi.

Fatih Portakal, şunları söyledi: "Kişiliğine lafım yok liderlik vasfını konuşuyorum. 9. kez yenilen bir CHP’den bahsediyoruz. Yüzde 22’lik bir oy oranına sahip. Henüz umut veremiyoruzsunuz. Önemli olan oy oranına bakmak. Henüz değil, artık umut veremiyorsunuz. Heyecan da veremiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu"

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti VİDEO


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