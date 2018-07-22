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Fatih Portakal kime oynadıysa kaybetti

Geçen yıl koluna K. Atatürk dövmesi yaptıran Fatih Portakal, üzüntüden vücuduna bir dövme daha yaptırdı.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 22:38..
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Fatih Portakal kime oynadıysa kaybetti

CHP'nin kendine yakın gazetecilerinden Fatih Portakal, son yenilginin ardından partide değişimin gerektiğini vurguladı. CHP kitlesinden tepki çeken Portakala, partide geciken değişim sonrası kendisinde yenilikler yapmaya karar verdi.

Fatih Portakal'ın yeni dövmesi VİDEO

HER DÖNEM BİRİLERİNİ DESTEKLEDİ YİNE OLMADI

Bir dönem Selahattin Demirtaş'ı destekleyen Portakal, son seçimlerde de Meral Akşener ve Muharrem için mücadele etti. 24 Haziran'da yapılan seçimlerde de hüsrana uğrayan Fatih Portakal, çareyi kendisinde değişikliğe gitmete buldu.

Daha önce koluna K. Atatürk dövmesi yaptıran Portakal, şimdi de sol göğüsünün üstüne bir dövme yaptırdı.

Fatih Portakal kime oynadıysa kaybetti

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