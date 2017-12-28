Fatih Portakal daha önce programında Meral Akşener'i konuk etmiş ve Akşener de o programda "Ben Başbakan olacağım" açıklamasını yapmıştı.

Ancak o günden bu güne Portakal'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da fikri değişmiş görünüyor. Fatih Portakal, Akşener'in bugün gazetecilerle yaptığı toplantının anlatıldığı haberin ardından dikkat çeken bir yorum yaptı.

Fatih Portakal Meral Akşener'den ümidini kesti VİDEO

"MERAL AKŞENER'İN VAATLERİ HAVADA KALIYOR"

Portakal şunları söyled: "Yeni hiçbir şey sunmuyor. İşsizlik, asgari ücret, dış politika, içerideki kutuplaşma hakkında ne yapacak bilmiyoruz. Günlük siyaset üzerinden mesaj veriyor. Eski siyasetçi alışkanlıklarından kurtulamamış. Vaat var ama havada kalıyor bazı şeyler. Somut bir şeyler duymak isterim."

Meral Akşener: Ben başbakan olacağım VİDEO