Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber Bülteni'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılında yapılacak seçimlere şaibe karıştırılacak iddiaları konu edindi.

"PARMAK BOYASI GERİ GELSİN"

Sunucu Portakal da konuyla ilgili haberi sunduktan sonra şaibe iddialarına karşı en iyi çözümün bir dönem herkesi isyan ettiren parmak boyası olduğunu belirtti.

Fatih Portakal şunları söyledi: "YSK'ya şöyle bir önerimiz olacak. Parmak boyası gelebilir mi acaba? Biraz geçmişte kaldı ama parmak boyası şart gibi. Mükerrer oy iddialarının önüne geçebilir. Bunu yaparsanız güzel olur. Şaibeyi ortadan kaldırmak gerekiyor."

Fatih Portakal: Seçimlerde parmak boyası geri gelsin VİDEO