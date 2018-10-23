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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretsizsin

Fatih Portakal, bugün partisinin grup toplantısında Andımız ile ilgili bir açıklama yapmayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 21:08..
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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretsizsin

Geçtiğimiz günlerde, 2013 yılında kaldırılan 'Öğrenci Andı' ile ilgili Danıştay'dan iptal kararı gelmişti. Bu karar bugün partilerin grup toplantısında da gündeme geldi.

Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir görüş belirtmedi.

Tartışmalara yol açan kararla ilgili bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi.

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretsizsin VİDEO

"SİYASETTE CESARETSİZLERE HİÇBİR ZAMAN YER YOK"

Fox Ana Haber bülteninde Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu Andımız'ı savunacak yönde hiçbir açıklama dahi yapmıyor. O kadar cesaretsiz. Cesaretsizliğin sebebi ise yerel seçimler. Birilerine göz mü kırpıyor. Kürt seçmeni ben kızdırmayayım, bundan hoşnut olmayacak seçmeni kızdırmayayım diye bunu söylememe veya kendi fikrini anlatamama derdinde mi? O cesaretsizlik içinde mi? Siyasette cesaretsizlere hiçbir zaman yer yok.  Ama CHP'nin Lideri bugün Andımız konusunda hiçbir şey söylemdi. Olumlu veya olumsuz hiçbir şey söylemedi. Bütün partilerin liderleri bir şey söyledi, Kılıçdaroğlu'nun bir şey söylemesi çok enteresan."

Kılıçdaroğlu: Türkiye çadır devletine döndü Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretsizsin


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