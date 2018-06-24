taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Fatih Portakal'dan oylar çalınıyor algısı

Fatih Portakal, kendi ittifakının telefon numaralarını verip AK Parti'yi, MHP'yi zan altında bırakıyor.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Fatih Portakal'dan oylar çalınıyor algısı

CHP'liler, AK Parti ve MHP'nin oyları çalarak seçimi kazanacağından(!) o kadar eminler ki şimdiden algı operasyonu yürütmeye başladılar.

CHP'li bir parti üyesi gibi gazetecilik yapan Fatih Portakal oyların çalınma riskine yönelik takipçilerini uyardı.

"AK PARTİ VE MHP OYLARI ÇALACAK" ALGISI YAPTI

Portakal takipçileriyle CHP, Saadet Partisi, İyi Parti HDP'nin irtibat numaralarını paylaştı. Portakal'ın AK Parti ve MHP'nin numaralarını paylaşmamasından anlaşılıyor ki şimdiden "AK Parti ve MHP'nin oyları çalarak seçim kazanacağını" düşünüyor.

Fatih Portakal'dan oylar çalınıyor algısı

Fatih Portakal: Sandıklara sahip çıkalım VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

501
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

169
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

753
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

95
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

135
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Başak Demirtaş oyunu kullandı

213
Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü

Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM