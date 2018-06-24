Fatih Portakal'dan oylar çalınıyor algısı

CHP'liler, AK Parti ve MHP'nin oyları çalarak seçimi kazanacağından(!) o kadar eminler ki şimdiden algı operasyonu yürütmeye başladılar.

CHP'li bir parti üyesi gibi gazetecilik yapan Fatih Portakal oyların çalınma riskine yönelik takipçilerini uyardı.

"AK PARTİ VE MHP OYLARI ÇALACAK" ALGISI YAPTI

Portakal takipçileriyle CHP, Saadet Partisi, İyi Parti HDP'nin irtibat numaralarını paylaştı. Portakal'ın AK Parti ve MHP'nin numaralarını paylaşmamasından anlaşılıyor ki şimdiden "AK Parti ve MHP'nin oyları çalarak seçim kazanacağını" düşünüyor.

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