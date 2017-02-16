Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, yeni bir algı çalışmasına imza attı.

1 Kasım'da AK Parti'nin seçim zaferinden sonra ekranda yüzü asılan Portakal, referandum öncesi "hile" iddialarını dile getirdi.

Daha önce yapılan seçimlerde hep soru işaretlerinin olduğunu belirten Fatih Portakal, referandumda ne tür önlemlerin alındığını sorguladı.

"HİLE OLABİLİR Mİ SAHTEKARLIK YAŞANABİLİR Mİ"

Portakal, şunları söyledi; "Yine en çok üzerinde durulan, acaba bir hile olabilir mi? Sahtekarlık yaşanabilir mi? Geçtiğimiz seçimlerde kediler vardı, trafolar vardı, işte bir şeyler vardı.. Çünkü hep kafalarda soru işaretleri vardı."

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