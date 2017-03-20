Fatih ve Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, metamfetamin ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerinin İstanbul'da bir süre depolayıp deniz ve havayoluyla Uzakdoğu ile Avrupa ülkelerine gönderileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önce Fatih ve Başakşehir'de belirlediği adreslere 17 Mart tarihinde baskın yaptı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON DOLAR

Düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon dolar olduğu öğrenilen 23 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu yapımında kullanılan 50 kilogram sıvı halde kimyasal madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.G. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun son 5 yılın en büyük baskını olduğu öğrenildi.



















