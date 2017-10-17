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Fatih'deki silahlı kavgada 3 Suriyeli yaralandı

İstanbul Fatih'te mahallenin gençleri ile Suriyeliler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

17.10.2017 - 02:42
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Olay, Ali Kuşçu Mahallesi Hattat Nazif Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin gençleri ile Suriyeliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Fatih'deki silahlı kavgada 3 Suriyeli yaralandı ViDEO

3 SURİYELİ SİLAHLA YARALANDI

Kişi ya da kişiler tarafından Kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu Abdo Aysa(21) Hamis Aysa(42) ve Halit Aysa(23) isimli Suriyeliler yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatih'deki silahlı kavgada 3 Suriyeli yaralandı

Kavga sırasında evde oturan Rafet Genç, "Biz evde oturuyorduk, misafirim vardı. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Evinin camından baktığımda olay bitmişti. Ama burada baya Suriyeli kişiler döner bıçaklı dolaşıyorlardı, bunları görebildim camdan. Kavgaydı. Bir tane ufak çocuğu dövmüşler olayın bunun yüzünden olduğunu duydum" diye konuştu.

Fatih'deki silahlı kavgada 3 Suriyeli yaralandı

Öte yandan yaşanan kavgada caddede park halinde bulunan otomobilin camına kurşun isabet aldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaparken, polis ekipleri de olayın yaşandığı caddede oturan görgü şahitlerinden bilgi aldı. 

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fatih'deki silahlı kavgada 3 Suriyeli yaralandı

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