taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Fatih'te Tacikistanlıların kavga anı kamerada

Fatih'te Tacikistanlı 3 kişi arasında kavga çıktı. Göğüsünden yaralanan 1 kişi yaşamını kaybetti.

İHA | 27.10.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

ef

Olay, Aksaray Mesihpaşa Caddesi üzerinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 Tacikistanlı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgada taraflardan biri silahını çekerek ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Faruk Oblokulov yere yığıldı.

BİR ANDA HERKES OLAY YERİNE YIĞILDI

Onlarca kişi bir anda ağır yaralı şahsın etrafında toplandı. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Oblokulov’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Oblokulov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Tacikistanlı 3 şahsın kavgaya karıştığını belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih'te Tacikistanlıların kavga anı kamerada ViDEO

Fatih'te Tacikistanlıların kavga anı kamerada


OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 Tacikistanlı şahıs kavga etmeye başlıyor. Taraflardan birinin elinde silah görülüyor. Şahıs daha sonra silahla ateş ediyor. Göğsünden vurulan Oblokulov, kanlar içinde yere yığılırken zanlı da yerinden hızla uzaklaşıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

543
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

39
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

203
Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

15
Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

21
Putin, Merkel ve Macron geliyor

Putin, Merkel ve Macron geliyor

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM