Olay, Aksaray Mesihpaşa Caddesi üzerinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 Tacikistanlı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgada taraflardan biri silahını çekerek ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Faruk Oblokulov yere yığıldı.

BİR ANDA HERKES OLAY YERİNE YIĞILDI

Onlarca kişi bir anda ağır yaralı şahsın etrafında toplandı. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Oblokulov’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Oblokulov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Tacikistanlı 3 şahsın kavgaya karıştığını belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih'te Tacikistanlıların kavga anı kamerada ViDEO







OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 Tacikistanlı şahıs kavga etmeye başlıyor. Taraflardan birinin elinde silah görülüyor. Şahıs daha sonra silahla ateş ediyor. Göğsünden vurulan Oblokulov, kanlar içinde yere yığılırken zanlı da yerinden hızla uzaklaşıyor.