taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5844
Euro
7.69995
Altın
1208.125
Borsa
92594.33

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

İstanbul'da yabancı dilde tabelaların sayısı her geçen gün artıyor.

DHA | 31.08.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar" standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurul’da kabul edilerek “TS 13813" standart numarası ile yayınlanmıştı.

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştı. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti. Ancak İstanbul'da büyükşehir ve  yerel yönetimlerin tüm uyarı ve cezai işlemlerine rağmen birçok işletme bu kurallara uymuyor. Kural ihlali yapanların başında Arap sermayeli  işyerleri  geliyor. Özellikle Fatih'te son 2 yılda açılan Arap sermayeli şirketlerin neredeyse tamamının tabelası Arapça.

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

"YABANCI ESNAF DA KURALA UYMALI"

Fatih Aksaray'da 10 yıldır işletmecilik yapan Tahir Sarı, son yıllarda giderek artan Arapça tabelalardan şikayetçi. Yabancı esnafın da kurallara uyması gerektiğini belirten Sarı, “Belediyenin uyguladığı bir sistem vardı. Bizim daha önceki tabelamız çok büyüktü. Belediyenin talebi üzerine  tabelamızı sökmek zorunda kaldık. Fakat biz yapmamıza rağmen halen birçok yerde tabelalar devam ediyor. Aksaray çevresinde Arapça tabelalar almış başını gidiyor. Yusufpaşa’ya gittiğinizde Türkçe tek bir tabela göremezsiniz" şeklinde konuştu.

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

“TÜRKÇE OLMASI GEREKİR"

Arapça bilmedikleri için tabelalarda ne yazdığını okuyamayan vatandaşlar da kuralların uygulanması gerektiğini savunuyor. O vatandaşlardan biri olan İbrahim Özdemir, “Anlamadığım için  tabelaları okuyamıyoruz.  Bunların Türkçe olması gerekiyor. Nereye baksak Arapça tabela var. Türkçe tabela kalmadı. Biz tabelaların Türkçe olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

121
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

80
Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

89
Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

59
UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

54
Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

83
Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM