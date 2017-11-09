Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Hollanda’da kutladı. Lahey şehrinde düzenlenen Altın Lale Ödülleri’nde “yaşam boyu onur ödülü”ne layık görülen sanatçı, törene katılıp ödülünü aldı.

Girik, Hollanda ziyareti sırasında, bir iş adamının evinde açtığı Çanakkale Müzesi’ni de ziyaret etti. Müzede birkaç saat geçiren Fatma Girik, Atatürk’ün fotoğraflarına bakarken duygusal anlar yaşadı.

"HEP O TÜRKÜYÜ DİNLİYORUM"

Fatma Girik, Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıldönümü öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Aşık Mahzuni Şerif’in yazdığı, Selda Bağcan’ın söylediği ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ türküsü öyle güzel anlatıyor ki Atamıza olan özlemimizi. Durmadan bu türküyü dinliyorum. Dinlerken de hep gözlerim nemleniyor, yüreğimin çarpıntısı artıyor. Geldim 75 yaşına, bu heyecanı halen hissediyorum. Bir 75 yıl daha yaşasam, bu çarpıntı ve Atatürk, Cumhuriyet aşkım devam edecek biliyorum.”

"ATATÜRK BANA BAKIYOR"

Usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ara sık sık düşünüyorum, Atatürk olmasıydı halimiz ne olurdu diye. Konuşamıyorum, gülemiyorum, uyuyamıyorum, karanlığa gömülüyorum. Sonra kafamı kaldırıyorum, denizin uçsuz maviliğine bakıyorum, Atatürk de bana bakıyor masmavi gözleriyle. Gülümsüyor ve ‘Ben buradayım, yanınızdayım’ diyor. Rahatlıyorum, nefes alabiliyorum. O hep bizimle birlikte ve olmaya devam edecek.”