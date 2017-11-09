taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.895
USD
3,8727
EURO
4,4972
ALTIN
159,86
PETR
63,4700

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik, onur ödülü almak için gittiği Hollanda’da, Çanakkale Müzesi’ni de ziyaret etti.

09.11.2017 - 08:02
  1. Haberler
  2. Magazin

ss

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Hollanda’da kutladı. Lahey şehrinde düzenlenen Altın Lale Ödülleri’nde “yaşam boyu onur ödülü”ne layık görülen sanatçı, törene katılıp ödülünü aldı.

Girik, Hollanda ziyareti sırasında, bir iş adamının evinde açtığı Çanakkale Müzesi’ni de ziyaret etti. Müzede birkaç saat geçiren Fatma Girik, Atatürk’ün fotoğraflarına bakarken duygusal anlar yaşadı.

"HEP O TÜRKÜYÜ DİNLİYORUM"

Fatma Girik, Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıldönümü öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Aşık Mahzuni Şerif’in yazdığı, Selda Bağcan’ın söylediği ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ türküsü öyle güzel anlatıyor ki Atamıza olan özlemimizi. Durmadan bu türküyü dinliyorum. Dinlerken de hep gözlerim nemleniyor, yüreğimin çarpıntısı artıyor. Geldim 75 yaşına, bu heyecanı halen hissediyorum. Bir 75 yıl daha yaşasam, bu çarpıntı ve Atatürk, Cumhuriyet aşkım devam edecek biliyorum.”

"ATATÜRK BANA BAKIYOR"

Usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ara sık sık düşünüyorum, Atatürk olmasıydı halimiz ne olurdu diye. Konuşamıyorum, gülemiyorum, uyuyamıyorum, karanlığa gömülüyorum. Sonra kafamı kaldırıyorum, denizin uçsuz maviliğine bakıyorum, Atatürk de bana bakıyor masmavi gözleriyle. Gülümsüyor ve ‘Ben buradayım, yanınızdayım’ diyor. Rahatlıyorum, nefes alabiliyorum. O hep bizimle birlikte ve olmaya devam edecek.”

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

İlginizi Çekebilir
Sevgilisinin ailesi Öykü Gürman'ı istemedi
Öykü Gürman’ın sevgilisi Semih Şenzibe’yle aşkını ortaya çıkarması kriz yarattı.
Mahsun Kırmızıgül ABD’lilerle ortak çalışacak
Son yaptığı işlerle istediği ve beklediği başarıyı yakalayamayan Mahsun Kırmızıgül, yine deneyecek.
Esra Dermancıoğlu'nun 16 yaş küçük sevgilisi
Esra Dermancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu, kendinden yaşça küçük sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.
Emre Belözoğlu eşine doğum hediyesi yat aldı
Ünlü futbolcu Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde 3. kez baba oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

40
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

170
Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz

Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz

100
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

48
CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

44
İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti

19
Bankaya girmeden kara lastiklerini çıkarttı

Bankaya girmeden kara lastiklerini çıkarttı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM