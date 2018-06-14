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Fatma Girik: Heyecanla meslektaşımı korudum

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, Talat Bulut kararını değiştirdi.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 08:51..
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“Yasak Elma” dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.’nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, “Talat öyle şey yapmaz” açıklamasında bulunmuştu. Talat Bulut yorumu tartışma yaratan Fatma Girik, bir açıklama daha yaptı.

"KIZIN DA HAKKINI DA YEMEK İSTEMİYORUM"

Fatma Girik, sözlerinin basına “Talat Bulut’u savundu” şeklinde yansımasının ardından şu açıklamayı yaptı: “Heyecanla meslektaşımı savundum. Çünkü kalbimden geçen buydu. Bir kez daha düşününce, o gencecik kızcağızın da hakkını yemek istemedim. İşin mahkemeye taşınması en doğrusu olmuş. Umarım adalet haklıdan yana olur.”


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