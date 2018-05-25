Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, faytona koşulan 2 attan birisi aşırı sıcağa dayanamayıp durdu ve yere yığıldı.

Bu sırada atını yerden kaldırmak için hırpalayan faytoncuya ise çevredeki vatandaşlar ‘susuzluktan ölüyor bu hayvanlar’ diye tepki gösterdi.

Faytona bağlı at aşırı sıcaktan yere yığıldı VİDEO

DAHA ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞTI

Başka bir vatandaş ise faytoncunun üzerine yürüyerek ittirdi. Gerginlik, araya diğer vatandaşların girmesiyle son bulurken, faytoncu da atını kaldırmak için uğraşmaya devam etti. At bir süre sonra, zor da olsa ayağa kalkmayı başardı.

Geçtiğimiz yaz aylarında yine aynı güzergah üzerinde faytona koşulan bir at, aşırı sıcak ve susuzluktan ölmüş, faytoncu da olay yerinden kaçmıştı.