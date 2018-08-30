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Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Fazıl Say, cenaze namazındaki görüntüleri için yapılan yorumlara sert yanıt verdi.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 10:00..
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Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say’ın bir süredir tedavi gören annesi yazar Ayşe Güngür Say, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Ünlü piyanist, annesinin cenaze töreninde namaz kılması ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara cevap verdi.

Fazıl Say'ın instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLAR İNCİTİCİ"

"Bunların hiç birini yazmak istemezdim. Annemin cenaze töreninden sonra sosyal medyada çıkan tartışma ve yorumlar, sonsuz mertebede inciticidir, kin ve nefret doludur, annesini kaybeden bir insanın kalbini kırmak amaçlıdır. İnsani olan her şey bu yazılanlarda unutulmuş, terk edilmiştir.

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

"BU TARTIŞMALAR HİÇBİR YERE VARAMAZ"

Tüm bu yazılanlar en doğru şekilde yapılmış bir cenaze namazını kılan beni hedefe koyan, benim inancımı sorgulayan, utanç verici bir ilkelliği, cüreti ve cahilliği temsil etmektedir. Bu tartışmalar hiçbir yere varamaz. Tek ricam, bu yazılanların kaldırılması ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasıdır. Bunu lütfen yapmayın. İnsanların inançlarını sorgulamak, tehditler yağdırmak, küfürler etmek kimsenin haddi değildir.

"CENAZE NAMAZINI EN GÜZEL ŞEKİLDE KILDIK"

Biz annemin cenazesini en sade ve en doğru şekilde yaptık, cenaze namazını en güzel şekilde kıldık, annemle vedalaştım, o gün ailemizi yalnız bırakmayan tüm dostlarıma müteşekkirim. Taziye yollayan herkese, on binlerce insana şükran borçluyum.

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

"İNSAN OLDUĞUNUZU HATIRLAYIN"

Bakın; devletin tüm kademelerinden taziye mesajları gelmiştir. Ülkemizi yöneten devlet adamları, tüm samimiyetleri ile beni bizzat aramışlardır, iktidar ve muhalefet, Cumhurbaşkanımız, tüm liderler, bakan ve milletvekilleri, hepsi aramış taziyelerini iletmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum.

Dostlar, bu tartışmalar olmasın, çocukça bu. İçindeki sevgi ve iyiliği tüketip kin ve nefret kusanlar, lütfen insan olduğunuzu hatırlayın, hepimizin insan olduğunu hatırlayın. Lütfen yazdıklarınızı kaldırın, bu yapılanın kimseye bir faydası yoktur. Lütfen."

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

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