Fazıl Say: Ülkemde yaşamak ve sanatımı yapmak istiyorum

Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahnesi'nde gerçekleşecek konseri iptal edilen Fazıl Say, "Üniversitelerde tekrar konserler vereyim istiyorum, yıllardır davet edilmiyorum, gençlerle buluşamıyorum, bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim" dedi.

"ÜLKEMDE KONSER VERMEK İSTİYORUM" DEDİ

Memleketini çok sevdiğini ve sanatını tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkesinde de icra etmek istediğini ifade eden Say, "Gelin bu hatalardan dönelim…" çağrısında bulundu.

BELEDİYELER NİYE BENİMLE ÇALIŞMIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Say'ın ifadeleri şöyle:

"Öncelikle, yazacaklarım tamamen şahsi konular değildir. Önümüzdeki aylarda tepeden tırnağa görüşmeler gerçekleştireceğim, önümdeki engelleri, önyargıları, yanlış algıları yok etmek istiyorum. Memleketimi çok seven bir insanım, ve sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum. Benim konserlerimin sadece bir kaçı Belediyeler ile, önce bu sayının artmasını bu ilişkinin doğmasını, halkla buluşmalarımızda, Belediyelerin desteğinin artmasına çalışacağım… Bu sayı artmalıdır..Bu önyargı kırılmalıdır. Fazıl Say da bir Türk vatandaşıdır, Benimle bir konser için çalışan bir belediye suç mu işlemiş olur, lütfen, bu yanlışlardan dönelim. Sonra Üniversitelerde tekrar konserler vereyim istiyorum, yıllardır davet edilmiyorum, gençlerle buluşamıyorum, bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim. Şansımı tekrar ve tekrar deneyeceğim."