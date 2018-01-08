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Fazıl Say'ın adının caddeye verilmesi teklifi reddedildi

Yalova Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada Fazıl Say'ın adının bir caddeye verilmesi reddedildi.

DHA | 08.01.2018 - 19:52..
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Fazıl Say'ın adının caddeye verilmesi teklifi reddedildi

 

Yalova Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı'nda Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın piyanist ve besteci Fazıl Say'ın adının kentte bir caddeye verilmesi önerisi görüşüldü.

BAŞKAN JEST YAPMAK İSTEDİ

Toplantıda konuşan Başkan Vefa Salman, "Entelektüel geçinen insanların bile Yürüyen Köşk'ü bilmemesi, bende derin bir üzüntü yaratıyor. Bu kentin markası olmak zorunda. Bu marka ile ses getirmemiz gerekiyor. Fazıl Say da yaptığı 'Yürüyen Köşk' bestesiyle iyi bir ses getirdi. Dünyada kendi alanında deha olarak bilinen bir insan. Yürüyen Köşk bestesinin prömiyerini 10 Kasım'da Ankara'da yaptı. Bu anlamda konserler de vermeye devam edecek. Yaptığı jeste karşılık bir Yalovalı olarak ne yapar ne ederiz diye düşündüğümde bir caddeye isminin verilmesinin uygun olacağını düşündüm. Buna uygun bir cadde var mı yok mu, bilemiyorum. Keşke sanat ve kültür çalışmalarının olduğu bir binamız olsa ona ismini versek" dedi.

Fazıl Say'ın adının caddeye verilmesi teklifi reddedildi

"İNŞALLAH VEFATINDAN SONRA DEĞERLENDİRİZ"

Salman'ın ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Kasım Avar ise grup olarak teklifi reddedeceklerini söyledi. Avar, "Piyanist ve besteci olan Sayın Fazıl Say'a Yürüyen Köşk eserini yaptığı ve bunu icra ettiği için biz Yalova halkı olarak çok teşekkür ederiz. Kendisi halihazırda yaşayan birisi. İsim Komisyonu'nun bir prensip kararı var. Yaşayan kişilerin isimlerini cadde ve sokaklara vermiyoruz. Allah uzun ömür versin. İnşallah vefatından sonra böyle bir değerlendirme de yapabiliriz" diye konuştu.

Fazıl Say'ın adının caddeye verilmesi teklifi reddedildi

Toplantıda söz alan bağımsız meclis üyesi Faruk Kırtay ise geçmiş dönemde yaşayan kişilerin isimlerinin kentte bazı cadde ve sokaklara verildiğini hatırlattı. CHP Grup Sözcüsü Şerafettin Çelik de "Yaşayan insanların isminin verilmemesi gerekçesinin haklı ve makul bir gerekçe olmadığını, buna karşı çıkacak arkadaşlarımızın başka gerçekçeler sunmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada, Başkan Vefa Salman tarafından getirilen teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, belediye başkanının bir parka veya kültür merkezine meclis kararı olmaksızın isim verebileceğini belirterek, "CHP grubu olarak sanatçıyla ilgili gereğini yapacağımızı kamuoyuna bildirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın adının caddeye verilmesi teklifi reddedildi

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