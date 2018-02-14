FBI, CIA ve NSA Çinli telefon markalarına savaş açtı

ABD'de istihbarat şube müdürleri ABD Hükümeti'ne yeni bir öneri daha sundu. CNBC'de yer alan habere göre; yetkililer 'Huawei ve ZTE'yi satın almayın' uyarısı yaptı.

ÜLKEDE İSTİHBARAT SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Birkaç ay önce önerilen yeni yasa tasarısında Huawei ve ZTE gibi Çinli markaların yasaklanması önerilmişti. Bunun nedeni ise "ülkede istihbarat sorunlarına yol açabileceği" olarak belirtiliyordu.

PİYASAYA GİRMESİNİ ENGELLEMEK DE İSTİYORLAR

Sürekli bu tarz uyarılar yapan ABD'li politikacılar belirlenen markaları Çin Hükümeti'nin bir kolu olarak değerlendirerek piyasaya girmesini engellemek istiyor. ABD Hükümeti ilk kararı 2014 yılında Huawei'yi sözleşmelere teklif vermesini yasaklayarak vermişti.

ABD'Lİ POLİTİKACILAR CASUSLUKTAN KORKUYOR

FBI yönetcisi Christopher A. Wray konuyla ilgili olarak, "Değerlerimizi paylaşmayan ve telekominikasyon ağlarımızdan ABD'nin güçlerini kazanmaya çalışan yabancı şirketlerden endişe duyuyoruz. Kötü niyetli bir değişiklik ve bilgi çalınması casusluğa neden olur." diye konuştu. Görünen o ki ABD Hükümeti olası bir casusluğun önüne geçmeye çalışıyor.