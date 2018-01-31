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FED faizleri sabit tuttu

FED, yılın ilk faiz kararını açıkladı ve değişikliğe gitmedi.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 22:04..
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FED faizleri sabit tuttu

ABD Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı sonuçlandı. FED toplantısından faizlerin oybirliği ile sabit tutulması kararı çıktı. Aralık ayındaki son toplantıda yapılan 25 baz puanlık artışla yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle değişmedi.

Aralık ayındaki son toplantıda yapılan 25 baz puanlık artışla yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle değişmedi.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDE NİSAN 2014'Ü GEÇTİ

ABD piyasalarında satış baskılarının etkisini artırması ile yüzde 1'i aşan düşüşler görülmüştü. FOMC kararları öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,7349 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi 89,0-89,6 dar bandındaki dalgalı seyrini devam ettirmişti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 değer kaybetmişti.

Analistler, dün başlayan ve kararları bugün açıklanacak, Janet Yellen'ın başkanlığındaki son FOMC toplantısından faiz değişikliği beklemiyordu.

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