FED'de sızıntı istifası

Richmond Fed Başkanı Lacker yazılı açıklamasında, Ekim 2012'de Medley Global Advisor'ın analistiyle yaptığı görüşmede Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) gizlilik politikalarını ihlal ettiğini itiraf etti.

Açıklamada, "2012 yılındaki davranışım FOMC'nin gizlilik politikalarına uygun değildi. Spesifik olarak, 2 Ekim 2012'de bir analist ile FOMC'nin Eylül 2012 toplantısı hakkında telefon görüşmesi yaptım" ifadelerini kullanan Lacker, adı verilmeyen analistin ertesi günü hazırladığı raporda, telefon görüşmesinde öğrendiği gizli bilgiye yer verdiğini belirtti.

Lacker, Fed'in gizli bilgilerinin sızdırılmasında rol aldığı için pişmanlık duydunu kaydederken, görevinden bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifa ettiğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, birkaç ay önce 1 Ekim 2017 tarihinde emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Richmond Fed'den yapılan açıklamada ise 2012 yılında gerçekleşen bilgi sızıntısına yönelik kamu soruşturmasının sonuçlarına uygun bir şekilde harekete geçildiği ve yeni başkanın belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.