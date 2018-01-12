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Felçli hastalara robotik yürüme cihazı

Van'da yürüme yeteneğini kaybeden hastaların tedavisinde yeni bir uygulama başlatıldı.

AA | 12.01.2018 - 09:38..
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Sağlık Bakanlığı'nca Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderilen "robotik yürüme cihazı", felç ve benzeri rahatsızlıklar nedeniyle yürüyemeyen hastaların tedavisine katkı sunacak.

İLK ETAPTA 8 HASTAYA HİZMET

İlk etapta günde 8 hastaya hizmet verecek cihaz, sistemin tam oturmasıyla daha fazla hastanın tedavisinde kullanılacak.

Başhekim Vekili Op. Dr. Bahadır Öndeş, cihazın bölgedeki 15 ilden gelecek hastalara hizmet vereceğini söyledi.

Birçok hastanın cihaz sayesinde il dışına gitmekten kurtulacağını ifade eden Öndeş, "Felçli hastaların bir yerden başka bir yere gitmesi zor oluyordu. Şimdi hastalarımıza hem maddi hem manevi büyük bir konfor sağlayacağız." dedi.

Felçli hastalara robotik yürüme cihazı



Cihazın ileri teknolojiyle donatıldığını anlatan Öndeş, şöyle konuştu:

"Şu an hastalarımızın kaydını alıyoruz ve vücut ölçülerini sistemimize kaydediyoruz. Cihazımız hastalarımıza yürüme, yere düzgün basma, güç uygulamayı öğretiyor. Aynı zamanda üzerindeki ekran sayesinde hastaya kapalı bir ortamda yürüyüş egzersizi yapılıyor. Hastayı taşımak amacıyla cihaz bir animasyonla, bilgisayar oyunu ile renklendirilmiş. Böylece hastamız yürüdüğü esnada ekrandaki çeşitli kutuları toplayarak, bonusları kazanarak tedaviye katılıyor."

Felçli hastalara robotik yürüme cihazı


"AYDA YÜRÜME HİSSİ VERİYOR"

Hastanenin fizik tedavi birim sorumlusu başfizyoterapist Mete Ören de cihazla hastanın vücut ağırlığının yüzde yetmişinin alındığını, tedavi sürecinde "ayda yürüme" hissi yaşadığını ifade etti.

Geçen yıl geçirdiği ameliyat sonrası yürüme sıkıntısı çeken matematik öğretmeni Mehmet Garip Okumuş, hastanede robotik cihaz ile tedaviye başlanan ilk hasta oldu.

Okumuş, cihazı kullanırken kendisini bilgisayar oyununun içinde hissettiğini belirterek, bu sağlık hizmetini sunan yetkililere teşekkür etti.

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