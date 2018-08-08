Fen ve sosyal bilimler liselerinin başarısı

Bu yıl üniversiteye girişte ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’de fen liseleri yine zirveye oturdu. Fen liseleri, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puanında; sosyal bilimler liseleri ise eşit ağırlıkta ilk sırada yer aldı.

İMAM HATİP VE MESLEK LİSELERİ BAŞARISIZ

Toplamda 523 bin 952 ile en fazla adayın ter döktüğü okul türü olan Anadolu liseleriyse tüm puan türlerinde ilk 10’a girdi. 2019’da kapatılacak temel liseler de sözel dışında, en başarılı 10 okul türünden biri oldu. İmam Hatip ve meslek liseleri ise hiçbir puan türünde ilk 10’da temsil edilmedi.