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Fenalaşan vinç operatörünü itfaiye kurtardı

Kocaeli'de kule vincinde fenalaşan operatör, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

11.04.2017 - 15:10
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 50 metre yükseklikteki kule vincinde fenalaşan operatörün yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Kiraz Pınar Mahallesi mevkisindeki bir fabrika inşaat sahasında 50 metre yükseklikteki kule vincinde çalışan Mehmet Fatih Urullu, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

1,5 SAAT SONRA KURTARILDI

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 30 metrelik merdivenli aracı kule vincine yetişemeyince olay yerine 50 metrelik vinç çağrıldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından vinçten aşağıya indirilen Urullu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fenalaşan vinç operatörünü itfaiye kurtardı

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