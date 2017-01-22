Fenerbahçe evinde lider Başakşehir'i mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile lider başakşehir karşılaştı.

GOL OZAN'DAN GELDİ

Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk bölümlerde Başakşehir'i kendi yarı sahasından fazla çıkarmadı. Sarı-lacivertlilerin aradığı gol ise 28. dakikada geldi. Salih Uçan'ın pasında bekletmeden topa vuran Ozan Tufan'ın şutunda, Emre Belözoğlu'na da çarpan ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

F.BAHÇE YARIŞTAN KOPMADI

İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarıda da tempo düşmedi. 74. dakikada Fernandao, kendi kazandığı penaltıda beyaz noktanın da başına geçti. Ancak vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 35 puana yükselen Fenerbahçe, lider Başakşehir'le puan farkını 4'e indirdi.