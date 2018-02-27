Ferdi Merter, evinde kaza geçirdi

Ferdi Merter, evinde düşüp kalça kemiğini kırdı. Ünlü sanatçının kızı Almula Merter, babasının yaşadıklarını sosyal medya hesabında böyle anlattı:

12 HAFTA TEDAVİSİ SÜRECEK"

"Hayat hep bir sınav, güzel şeylerin yanında üzücü şeyler de oluyor. Dünya tatlısı iki çocuğumla hayatımdaki yeni renklerin tadını çıkartırken, bir yandan da aklım, kalbim her şeyim pasam da, ilk aşkım da... Dün talihsiz bir kaza yaşadı babacığım, evde dengesini kaybetmiş ve boylu boyunca düşmüş. Kalçası kırıldı ve bu sabah ameliyat oldu. Çok şükür başarılı bir ameliyat. 12 haftalık tedavi süreci var. Dünden beri berbat durumdayım, cünkü o benim bir tanecik babam.

"ÖNCE AİLE"

Beni tanıyanlar bilir aileme ne kadar düşkün olduğumu,saçının teline zarar gelecek diye ailemin delirdiğimi. Çünkü onlar bana, ömrümü, bugünümü verdi, 'önce çocuklarımız' dediler, yemediler, yedirdiler, her şey bizim içindi hayatlarında. Benim tek bildiğim sığındığım limanımdır onlar. Baba-kız aşkı derler ya, işte öyledir. Onun içindir içinden bir babam çıkan koca bulmam belki de❤️❤️❤️Hayattaki en önemli şeyin aile olduğunu onlardan öğrendim. Ve şimdi bende büyük bir aile olmaya çalışıyorum. Eskiden ilk uçakla atlayıp gittiğim aileme şu andan uzaktan özlem gideriyorum, destek olmaya çalışıyorum, çünkü şimdi sığınılacak liman olduğum iki çocuğum var. Dün kızım sadece skypeten konuştuğu dedesi için beni ağlarken görünce şöyle dedi: Anneciğim lütfen ağlama, çok ağlamak iyi değildir, dedem iyilesecek... O güçlü."