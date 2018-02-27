taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.809
USD
3,7903
EURO
4,6633
ALTIN
161,90
PETR
67,1100

Ferdi Merter, evinde kaza geçirdi

Son yılların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan usta oyuncu Ferdi Merter’den kötü haber geldi.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 14:45..
  1. Haberler
  2. Magazin

İİ

Ferdi Merter, evinde düşüp kalça kemiğini kırdı. Ünlü sanatçının kızı Almula Merter, babasının yaşadıklarını sosyal medya hesabında böyle anlattı:

12 HAFTA TEDAVİSİ SÜRECEK"

"Hayat hep bir sınav, güzel şeylerin yanında üzücü şeyler de oluyor. Dünya tatlısı iki çocuğumla hayatımdaki yeni renklerin tadını çıkartırken, bir yandan da aklım, kalbim her şeyim pasam da, ilk aşkım da... Dün talihsiz bir kaza yaşadı babacığım, evde dengesini kaybetmiş ve boylu boyunca düşmüş. Kalçası kırıldı ve bu sabah ameliyat oldu. Çok şükür başarılı bir ameliyat. 12 haftalık tedavi süreci var. Dünden beri berbat durumdayım, cünkü o benim bir tanecik babam.

"ÖNCE AİLE"

Beni tanıyanlar bilir aileme ne kadar düşkün olduğumu,saçının teline zarar gelecek diye ailemin delirdiğimi. Çünkü onlar bana, ömrümü, bugünümü verdi, 'önce çocuklarımız' dediler, yemediler, yedirdiler, her şey bizim içindi hayatlarında. Benim tek bildiğim sığındığım limanımdır onlar. Baba-kız aşkı derler ya, işte öyledir. Onun içindir içinden bir babam çıkan koca bulmam belki de❤️❤️❤️Hayattaki en önemli şeyin aile olduğunu onlardan öğrendim. Ve şimdi bende büyük bir aile olmaya çalışıyorum. Eskiden ilk uçakla atlayıp gittiğim aileme şu andan uzaktan özlem gideriyorum, destek olmaya çalışıyorum, çünkü şimdi sığınılacak liman olduğum iki çocuğum var. Dün kızım sadece skypeten konuştuğu dedesi için beni ağlarken görünce şöyle dedi: Anneciğim lütfen ağlama, çok ağlamak iyi değildir, dedem iyilesecek... O güçlü."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ata Demirer ile Alara Bozbey ayrıldı
Komedyen Ata Demirer ile oyuncu sevgilisi Alara Bozbey’in ayrıldığı ortaya çıktı.
Deniz Seki'nin annesi yoğun bakımda
Mide ameliyatı olan Deniz Seki'nin annesi rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Ceyda Düvenci'den duygusal mesaj
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.
İrem Derici kendini ata benzetti
İrem Derici, atla fotoğrafını koyan Oğuzhan Koç'a "beni etiketlemeyi unutmuşsun" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

115
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

715
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

188
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

213
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

194
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

192
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM