Ferhan Şensoy tiyatroda hayır çağrısı yaptı

Daha önce darbenin ardından "Bu darbenin komik bir tarafı var. 15 Temmuz tasfiye için organize edilmiş bir tezgahtı."gibi ifadeler kullanan tiyatrocu Ferhan Şensoy, tiyatro severlere 16 Nisan referandumu için hayır çağrısı yaptı.

"TAYYİPSEL BİR YÖNTEMİM YOK"

Şensoy dün sahne aldığı tiyatro oyununda sık sık siyasete göndermelerde bulundu, "Hayır deyin kapansın bu padişahlık konusu" diyerek seyircilere seslendi.

Cumhuriyet'in haberine göre Şensoy oyunda, 3 aylık kirasını peşin isteyen ev sahibi Orkinos Hanım ile tartışmasında “Tayyipsel bir yöntemim yok” cevabını veriyor.

Şensoy: 15 Temmuz tasfiye için organize edilmiş bir tezgahtı VİDEO

TİYATRODA GAZETE OKUYUP SİYASİ GÖNDERMELER YAPTI

Ferhan Şensoy, oyunun bir bölümünde de günlük gazetelerden haberleri okuyarak yorumluyor seyirciye. Cumhuriyet gazetesiyle başlıyor. Gazetenin “152 gündür özgürlüklerinden yoksunlar” anonsunu okuduktan sonra “İddianame yok, suç bulamıyorlar. Tek suçları Cumhuriyet emekçileri olmaları” diyor.

"REFERANDUMDA HAYIR DEYİN"

Şensoy, “Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak?’ diyorlar. Ne olacak demokrasiye geçilecek, ama bunu beklememize gerek yok. Referandumda hayır deyin kapansın padişahlık konusu” dedikten sonra seyirciden alkış aldı.