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Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'a: Baba ocağı senin yuvan

Ferhat Göçer, 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer'in sitem dolu mesajına cevap verdi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 14:08..
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Şarkıcı Ferhat Göçer'in 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer, sosyal medyadan sitem etti.

Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'a: Baba ocağı senin yuvan

"GÜNLERİMİ ÇALDIN BABA"

"Bir kız çocuğunun haykırışı" notunu taşıyan açıklamada 21 yaşındaki Yağmur, babası Ferhat Göçer'e, "Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden" ifadelerini kullandı.

"EVİM ONUN EVİDİR"

Kızının bu sitemini üzerine ünlü sanatçı şu açıklamayı yaptı: "Yağmur benim kızım... 2 çocuğumdan biri... 2 canım var, o diğer yarısı... 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey,tüm çabalarım,üzüntülerim, gerçekler,çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır... Evim onun evidir...İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır..."

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