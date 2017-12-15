Fernand Braudel'den iki ayrı ciltte Akdeniz kitabı

Fernand Braudel'in iki ayrı cilt halinde yayımladığı Akdeniz kitabı Kasım ayında Doğu Batı Yayınları tarafından kitap raflarında yerini aldı. Tarihçi Braudel, bu eşsiz eserinde farklı kültürleri, uygarlıkları ebedi güzellikteki kentleri nefis betimlemeler ve gözlemlerle bir solukta anlatıyor.

NAZİLER TARAFINDAN REHİN TUTULDU

Akdeniz coğrafyasının kadim kültürünü bütün ana bileşenleriyle aktaran Braudel’in Akdeniz kitabı, başucu niteliğinde. 1902’de doğan bilim adamı, tarih bölümünde mezun oldu. Cezayir, Paris ve Brezilya’da dersler verdi. Nazilerin 1940’ta Fransa’yı işgali sırasında Fransız ordusunda teğmen olan Braudel, Almanlar tarafından yakalanarak esir kampında rehin tutuldu.

II. cilt

Tarihçiler arasında devrim yaratan II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı meşhur doktora çalışmasını esir kampında kaleme almıştır. Bunun yanında coğrafi yapıları, iklimi, gündelik hayatta kullanılan her türlü araç gereci tarihin öznesi haline getirerek sosyal bilimler dünyasını kendisine hayran bırakmıştır. Ünlü tarihçi Fransa’nın Kimliği isimli kitabını tamamlayamadan hayata veda etti.

DENİZLER KARMAŞASI OLARAK AKDENİZ

İnsanlık tarihinin 1985 yılında kaybettiği, 20. yüzyılın en büyük tarihçilerinden biri olan Fernand Braudel’in başyapıtı Akdeniz eseri her kütüphanede bulunması gereken bir kaynak. Yazarın ilk kez 1946’da bir doktora tezi olarak sunduğu ve 1949’da yayınladığı “Akdeniz” daha sonraları yazar tarafından defalarca gözden geçirilmiş, değiştirilmiş ve genişletilerek zenginleştirilmiştir.

II. cilt

Akdeniz bugün olduğundan daha geniş bir alana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz’in bir deniz olmaktan çok, bir “denizler karmaşası", adalar tarafından doldurulmuş, yarımadalar tarafından kesintiye uğratılmış, dallı budaklı kıyılarla çevrelenmiş bir denizler karmaşasıdır.

BİRİNCİ CİLT ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Braudel, hep zoru başarmıştır. Bu kitabında da bunu görüyoruz. Akdeniz kitabını üç bölüm halinde ele alan yazar, bunu diğer eserleri için de uygulamıştır. Birinci bölümde insanın, onu çevreleyen ortamla ilişkilerini incelediği adeta hareketsiz bir tarihi ele almaktadır. Yazar, zamandışı ve insandışı oluşumu tarihsel bir nesne haline getirmektedir. Nitekim insan da bunun bir ürünüdür.

Fernand Braudel

Ünlü tarihçi, kitabın ikinci bölümünde grupların ve gruplaşmanın tarihini, sosyal adını verdiği bir tarih çerçevesinde incelemektedir. Sonuncu bölüm de ise, bireyler boyutundaki tarih olmakta veya başka bir ifade ile yüzey hareketlerinin tarihi olmaktadır.

İKİ KİTAP DA EŞSİZ BİRER KAYNAK

I. cilde nazaran büyük boyutta olan ıı. kitap, her anlamda elinizin altında bulunması gereken bir diğer kitap. Tarihi geçmişten günümüze kadar anlatan bu eserlerde öğreneceğiniz çok şeyin olduğunu düşünüyoruz. Braudel’in akıcı ve duru üslubuyla bütünleşen satırlar okuyanları tarihi yolculuğa çıkartıyor. Arkasında böyle değerli eserleri bırakan Braudel’e ne kadar minnettarlık duysak azdır.

AKDENİZ BÖLGESİNİN MEDENİYETLERİ

Tarihçi, her iki kitabında da tarihe yeni bir soluk getirerek olayları açık biçimde açıklığa kavuşturuyor. Akdeniz bölgesinin uygarlıklarının ticareti, sosyal ve siyasal hareketleri, ekonomik gelişmelerinin yanında kültürel ve sanatsal perspektiften değerlendirerek değişik boyutlarda değerlendirmeye tabi tutuyor. Toplam 1440 sayfadan oluşan kitapların kalınlığı sakın gözünüzü korkutmasın. Başlamanız yeterli, arkası geliyor zaten.

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Yazar: Fernand Braudel

Yayınevi: Doğu Batı Yayınları

Fransızcadan çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay

Baskı yılı: 2017

I. cilt syf: 600

II. cilt syf: 840

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DOĞU BATI YAYINLARI

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