taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.56395
Euro
7.67185
Altın
1208.555
Borsa
92544.8

Ferrari 250 GTO 48 milyon dolara satıldı

Ferrari tarihinin efsane modellerinden olan ve otomobil yarışları için sadece 39 adet üretilen 1962 model 250 GTO, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

AA | 31.08.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Otomobil

RM Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayedede 48,4 milyon dolara satılan 250 GTO, bu fiyatla rekor kırarak bir açık artırmada satılan en değerli otomobil unvanını kazanmış oldu. Önceki rekor ise 38,1 milyon dolar ile 2014 yılında satılan yine bir Ferrari 250 GTO’ya aitti.

ÜRETİLEN 3'ÜNCÜ 250 GTO

Açıklamada verilen bilgilere göre, 48,4 milyon dolara alıcı bulan otomobil, üretilen 3’üncü Ferrari 250 GTO olmasıyla dikkatleri çekiyor. Aynı zamanda, Pininfarina tarafından daha aerodinamik bir gövdeyle tasarlanarak 1964 yılında karoser üreticisi Scaglietti tarafından dönüştürülen dört otomobilden biri olma özelliğini de taşıyor.

Ferrari 250 GTO’nun bu özel versiyonunun ilk sahibi İtalyan iş adamı Edoardo Lualdi-Gabardi, pistlerin ve tırmanma etaplarının en başarılı isimlerinden birisiydi ve 1962 İtalyan GT Şampiyonası’nda kendi sınıfında zafere ulaştı.

Otomobilin ikinci sahibi Gianni Bulgari, 1963 Targa Florio’da klasman 1’incisi ve genel klasman 4’üncüsü olurken, üçüncü sahibi Corrado Ferlaino ise klasman 1’inciliğini tekrar ederek, bir yıl sonra otomobilin geliştirilmiş gövdesiyle genel klasmanda 5’inci oldu.

Ferrari 250 GTO 48 milyon dolara satıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

121
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

80
Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

58
UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu

54
Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

89
Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

83
Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM