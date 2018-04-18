Festival için pişirilen dana küle döndü

Afyonkarahisar’ın tanıtımı için büyük öneme sahip olan GASTRO Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Kültür Parkı’nda başladı.

Festivale dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye’nin farklı illerinden lezzet ustaları katıldı.

DANA KÜLE DÖNDÜ

Afyonkarahisar’ın yöresel yemeklerinin de ön plana çıktığı festival için getirilen 200 kilogramlık dana pişirilirken bir anda alev alev yandı. Küle dönen 200 kilogramlık danaya ilk müdahaleyi görevliler yaparken farklı illerden Afyonkarahisar’a gelen lezzet ustaları da alev alev yanan danayı hem izledi hem de cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görevliler başka bir yerden getirdikleri soğuk kül ile alevi söndürmeye çalıştı. Kimi görevliler ise suyla müdahalede bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN ATEŞİN İÇİNDEKİ HAVAYI ALMAKTIR"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz, dananın nasıl pişirileceğini anlattı. Dananın yağlı ve büyük olmasından dolayı bir anda alev aldığını dile getiren Korkmaz, "Haliyle kor hazır halde yanmayı bekliyor. Yağlar inmeye başladığında közün altındaki külle birleşince alev alır. Bu bizim pikniklerde de başımıza gelir. Burada önemli olan ateşin içindeki havayı almaktır." dedi.