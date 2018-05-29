Festivalde peynir gibi yuvarlanan İngilizler

Her yıl İngiltere'de peynir yuvarlama festivali düzenleniyor. Milyonlarca kişi bu festivale katılmak için Cooper's Hill'e akın ediyor. Ancak bu festival oldukça tehlikeli ve bir o kadar da ilginç bir festival...

KAZANAN BİR KUTU PEYNİR ALIYOR

17. yüzyıldan itibaren düzenlenen festival, her yıl mayıs ayının ikinci haftasında Cooper's Hill'de gerçekleşiyor. Milyonlarca kişinin yarıştığı bu festivalde kazanan ise sadece bir kutu peynirin sahibi oluyor.

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KIRIK ÇIKIKLAR OLABİLİYOR

Yarışmaya katılan kişilerin, festival sonunda kırık çıkıkları da olabiliyor. Bir dönem tehlikeli olduğu gerekçesiyle yasaklanan festival görüldüğü gibi hız kesmeden devam ediyor.