Fethiye’de 3 gün

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bu bayram iyi ki Fethiye’yi tercih etmişim dediğim bir üç gün geçirdim. Benim için Ölüdeniz ayrı güzel, Kelebekler Vadisi ayrı güzel, Mavi tur ile gezdiğim hiç bilinmeyen cennet koyları ayrı bir güzel. Hepsini tek tek anlatacağım, ama öncelikle bu üç günümü korka korka geçirdiğim, Fethiye havasından bahsetmek istiyorum.

HAVASINA SAKIN ALDANMAYIN

Gitmeden önce hava durumuna bakmıştım; sağanak gösteriyordu, yıkıldım. Tecrübeyle sabit; sakın havaya aldanmayın, kapalı kalması 10 dakika sürüyor. Havada gram bulut yokken yağmur yağıyor, bulutlar gökyüzünü kaplayınca feci bir yağmur gelecek diye bekliyorsun. Fakat içinden geçirdiğin cümleyi daha bitirmeden çoktan güneş açmış, hava kavurmaya başlamış oluyor. Hafif üşüdüğün bir yerden kalk, başka bir yere git yanıyorsun. Lafın kısası, buranın hava durumuna çok aldırış etmeyin, gelip geçiyor.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN 1 NUMARALI MERKEZİ

Gelelim aktivite konusuna, buraya gelmeden önce yamaç paraşütünü denemeyi hepiniz düşünmüşsünüzdür. Hatta çoğu insan Fethiye’ye bunun için geliyor. Ölüdeniz sahilde birçok parasailing turu bulabilirsiniz. Yamaç paraşütü için buradan servisle Babadağ'a çıkıyorsunuz. Yol biraz uzun sürüyor, ama Babadağ’ın o eşsiz manzarası için fazlasıyla değer. Parasailing yapma konusunda endişeleriniz varsa da yol boyunca size eşlik eden pilotlarla bunu yeneceksiniz eminim, hepsi birbirinden cana yakın ve tecrübeli insanlar. Zaten oraya kadar çıkmışken ne kadar korkarsan kork, her şey atlayana kadar. Sonrasında Fethiye’yi tepeden uçarak izlemesi kalıyor…

ANTİK KENT TURLARI

Fethiye’nin turkuaz sularında bir sürü su sporundan faydalanabilirsiniz. Her güne yeni bir aktivite sığdırmak istiyorum diyorsanız, bir gün mutlaka jeep safari denilen olayı yaşayın. Böylece civardaki antik kentlere de uzaktan göz atabilirsiniz. Yakından görmek için ister arabanızla isterseniz de tur aracılığıyla Tlos, Xanthos ve Patara antik kentlerini de görebilirsiniz. Burası Likya bölgesinde bulunuyor. Bir de Fethiye’nin merkezinde bulunan müzeyi görmelisiniz, çok kısıtlı bir koleksiyon var ama, sadece bahçesi bile görülmeye değer. Buraya müze kartla yıl boyunca ücretsiz girebiliyorsunuz.

(LİKYA BÖLGESİ)

(XANTHOS)

MAVİ TURLAR

Öncelikle şunu söylemeliyim, marinadan kalkan tekneler Göcek tarafında On İki Adalar turuna götürüyor. Sadece tersane adası denilen yer hoş, diğerleri pek tatmin etmiyor.

EN GÜZEL FETHİYE MAVİLERİ

Ölüdeniz'den kalkan teknelere binerseniz sizi Mavi Mağara, St. Nicholas Adası, soğuk su kaynakları, Akvaryum Koyu, Kelebekler Vadisi, Deve Plajı gibi şahane yerlere götürüyorlar. Mavi Mağara ve Akvaryum Koyu'nda "ben dalgıç olmak istiyorum" nidaları atıp, soğuk su kaynaklarında çığlık ata ata yüzeceksiniz. St. Nicholas Adası'na çıkmak isterseniz, müze kartla ücretsiz girebilir, yoksa 8 tl ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum çıkarken keşke bir spor ayakkabı olsaydı yanımda diyebilirsiniz, ayağınızdaki parmak arası terlikler ya da deniz ayakkabılarıyla zorluk yaşayabilirsiniz.

KELEBEKLER VADİSİ

Kelebekler Vadisi’ne Ölüdeniz’den kalkan turlarla gidebiliyoruz. Vadiye çıkıp yukarıdan baktığınızda gördüğünüz mavinin rengi benzersiz bir mavi. Şahane bir doğa harikası burası. Vadiye ismini veren dünyada ender rastlanan kaplan kelebekleri muhteşemler. Kelebeklerin yetmişten fazla türü burada yaşıyor. Burada çadır kurarak gündüz güneşin ve denizin, gece ise yıldızların ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Uygun fiyatlı kamp alanlarında duş, elektrik, tuvalet, kahvaltı ve akşam yemeği imkanı var. Vadinin içinde olmaktan çok, Likya Yolu‘na giden Ovacık sapağı tarafından vadiyi izlemeyi ve fotoğraflamayı ben daha çok sevdim.

ST. NİCHOLAS KOYU

Burası Gemile Adası‘nın da bulunduğu enfes manzaraya sahip bir koy. Sit alanı olduğundan herhangi bir yerleşim yok. Günübirlik tekne turlarının uğradığı bu yeri de mutlaka Kayaköy tarafındaki tepeden izleyin, eşsiz bir deneyim.

TÜM GÜN TEMBELLİK: KABAK KOYU

Kabak Koyu Faralya’da kalıyor. Kendi aracınızla gidiyorsanız, Fethiye merkezden sonra Ovacık'a geçip Ölüdeniz’e doğru inin. Ölüdeniz’e varmadan sola doğru kıvrılmakta olan yolu takip ederseniz bu yol sizi Faralya Köyü’ne götürecek. Deniz yoluyla ulaşmak isterseniz, Ölüdeniz’den teknelerle pazarlık yaparak veya her gün saat 19.00’da koya giden tekneyi bekleyerek ulaşabilirsiniz.

NE YAPILIR

Kabak Koyu'nda çok sayıda kamp alanı bulunuyor. Ağaç evler, bungalovlar, çadırlar, yoga ve meditasyon aktiviteleri var. Kamp yapmaya karar verirseniz, ki bence bunu Kabak Koyu’nda deneyimleyin derim; ücretine sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahil. Kendi çadırınızla da gidip konaklayabilirsiniz.

MAVİ MAĞARA

Mavi Mağara, soğuk su mağarası olarak da geçiyor. Mağaraya iki yoldan ulaşabiliyorsunuz. Birincisi sahile çok yakın olduğu için yüzerek gidebilir, ikinci seçenek olarak karadan gidebilirsiniz.

Mavi Mağara, suyun dibinden denize bağlanıyor ve bu delikten içeriye ışık giriyor. Bu nedenle adına Mavi Mağara denmiş. Mağaranın içinde yüzülebilecek büyüklükte bir havuz bulunuyor ve bu havuzda yüzerken ışık oyunlarıyla etrafınızı mavi hareler sarıyor, muhteşem bir görüntü gerçekten.

CENNET KOYU

Cennet Koyu, Kabak Koyu'nun hemen yanında bulunuyor. Yürüyerek ya da tekneyle ulaşabiliyorsunuz. Araçla ulaşım olmaması ve Kabak Koyu kadar keşfedilmemiş olması en güzel özelliği, umarım böyle de devam eder. Hiçbir ışık kaynağı olmadan burada saatlerce ayı ve yıldızları izlemek gibisi yok.

BABADAĞ’DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Türkiye’de yamaç paraşütünün bir numaralı adresi Fethiye, bunu bilmeyen yok. Tek yapmanız gereken kendinize ‘’bunu istiyorum’’ diyebilmek. Daha sonra pilotunuzla birlikte rüzgara doğru birkaç adım koşup, kendinizi gökyüzüne bırakıyorsunuz. Paraşüt açıldıktan sonra bulutların arasından geçecek ve denize ulaşacaksınız. Rahatlayıp, bu mükemmel uçuşun keyfini çıkarın...

KAYAKÖY’DE AKŞAM YEMEĞİ

Fethiye’den Hisarönü’ne çıkınca soldaki yol Ölüdeniz’e iniyor, sağdaki yol çamların arasından Kayaköy‘e gidiyor. Çam, nar ve incir ağaçları arasında uzanan dar sokakları, üst üste evleri, kiliseleri, şapelleri ve olağanüstü manzarasıyla Kayaköy, Fethiye’nin kıymeti yeni yeni anlaşılan bir bölgesi. Harika bir akşam yemeği için gidilebilir. Kayaköy’ün sırtlarındaki tepeye çıkıp hem köyün hem de maviyle yeşilin birbirine karıştığı manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

GECE HAYATI İÇİN GELMEYİN

Fethiye'de gece hayatı için tercih edilen mekânlar turist yoğunluğu nedeniyle genellikle Hisarönü Barlar sokağı ve çevresinde kurulan barlardan oluşuyor. Burada öyle Çeşme’deki ya da Bodrum’daki gibi bir gece hayatı bekliyorsanız hüsrana uğrarsınız. Canlı müzik dinlemek için birçok mekan var, ancak disko aramayın bulamazsınız. Fethiye’ye geleceksiniz gündüzleri iyi değerlendirin, akşam sahilinde güzel bir yürüyüş yapmak yeterli olacaktır, malum gece hayatı çok sakin.