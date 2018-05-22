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Fethiye’de balina görüldü

Muğla Fethiye'de balıkçılar ava çıktıkları sırada yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir balina ile karşılaştı.

İHA | 22.05.2018 - 14:29..
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Kızılada açıklarında balinayı gören balıkçı Arif Arıkan ve arkadaşları bir süre balinayı izledikten sonra, tekne ile balinaya yaklaştı. Zaman zaman heyecanlı anlar yaşayan balıkçılar, balina ile geçirdikleri dakikaları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

"SAVAŞ GEMİLERİ NEDENİYLE KIYIYA YAKLAŞMIŞ OLABİLİR"

Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de yılın bu aylarında bölgede balina gördüklerini söyledi. İlk kez kıyıya bu kadar yakın bir balina gördüklerini belirten Arıkan, “Açık denizde tatbikat var. Savaş gemileri nedeniyle bu kadar kıyıya yaklaştığını tahmin ediyoruz. Balinanın boyu 10 metrenin üzerindeydi. Bizimle birlikte uzun süre seyretti. Biz daldığı sırada kuyruğunun fotoğrafını çekmek isterken uzaklaştı” dedi.

Fethiye’de balina görüldü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz ise, görüntülerdeki balinanın “kaşalot” ya da “ispermeçet” olarak bilindiğini söyledi. Filiz, Akdeniz’de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

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