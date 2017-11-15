Fethiye'de batan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Antalya'ya gitmek için "Gökova" isimli yelkenli yatla Marmaris ilçesinden hareket eden 4 kişi, Göcek Mahallesi Peksimet Adası'nda kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan yattaki Mustafa Cumhur Gökoğlu, Bahadır İnciler, Şinasi Demir ve Japonya vatandaşı Smuya Okumuara can salına bindi.

AMBULANS SAHİLDE BEKLEDİ

Yattakilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemeleri üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan 4 kişi, Göcek Mahallesi'nde bekletilen ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.