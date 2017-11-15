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Fethiye'de batan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara çarparak batan yelkenli yatta bulunan biri Japon 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

15.11.2017 - 02:32
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Alınan bilgiye göre, Antalya'ya gitmek için "Gökova" isimli yelkenli yatla Marmaris ilçesinden hareket eden 4 kişi, Göcek Mahallesi Peksimet Adası'nda kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan yattaki Mustafa Cumhur Gökoğlu, Bahadır İnciler, Şinasi Demir ve Japonya vatandaşı Smuya Okumuara can salına bindi.

Fethiye'de batan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

AMBULANS SAHİLDE BEKLEDİ

Yattakilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemeleri üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan 4 kişi, Göcek Mahallesi'nde bekletilen ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye'de batan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

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