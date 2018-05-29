Fethiye'de kamp yapan iki İngiliz turist ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bugün gündüz saatlerinde Günlüklü Koyu'na tatil için gelen İngiliz Samuel James (51) ile arkadaşı Jane Amanda (46), kamp yapmak için çadır kurdu.

GÖREVLİLER HAREKETSİZLİKTEN ŞÜPHELENDİ

Uzun süre çadıra giren çıkan olmayınca durumdan şüphelenen Günlüklü Koyu görevlileri, kontrol etmek için çadıra girdiklerinde James ve Amanda'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

SİLAH YA DA KESİCİ-DELİCİ ALET İZİ YOK

Görevlilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede James ve Amanda'nın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet yarasına rastlamadı.

Talihsiz turistlerin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.