Fethiye'de kaza: İngiliz ve ABD'li sürücüler yaralandı

İngiliz Tona Grown (58) yönetimindeki 48 JF 552 plakalı hafif ticari araç, Taşyaka Mahallesi Oluklu mevkisinde karşı yönden gelen ABD uyruklu Jechiel Haibu'nun (62) kullandığı 34 SK 9251 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazada yaralanan sürücüler ile İngiliz Corrine Grant ve Ukraynalı Viktria Boznehar (44), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.